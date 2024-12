Movieplayer.it - Sean Penn contro gli Oscar: "L'Academy è codarda non sostiene le differenze culturali"

L'attore e regista, ospite del Marrakech Festival, ha criticato il lavoro compiuto dall', sostenendo non sia rilevante per capire il merito artistico., ospite del Marrakech Film Festival dove ha ricevuto un premio alla carriera, si è scagliatoglisostenendo che limitino le diverse espressioni. L'attore e regista ha sostenuto che la cerimonia di premiazione dell'dovrebbe essere considerata uno "show televisivo" e non sia particolarmente rilevante per capire il merito artistico. Le critiche diall'Durante una conferenza stampa,ha dichiarato senza mezzi termini: "L'ha dimostrato una codardia davvero straordinaria quando si è trattato di far parte del più ampio mondo dell'espressione e, di fatto, ha contribuito in larga misura a limitare l'immaginazione .