Per chi soffre di endometriosi l’attività fisica non è solo una forma di esercizio ma un vero e proprio strumento terapeutico Ecco come e perché

«Abbiamo detto più volte che l’è una patologia invisibile, una malattia difficile da comprendere per chi non ne è vittima e che genera spesso giudizi superficiali o veri e propri pregiudizi e comportamenti discriminatori». A spiegare lo stigma dietro questa malattia era stato qualche tempo fa il prof. Pietro Giulio Signorile, presidente della Fondazione Italiana. La denuncia è forte e parte dalle basi, ovda quello che nell’anno 2024 non vorremmo più fare: ov“convincere chi non ci crede”. A cosa? Al fatto che questa patologia esista. Sembra paradossale, eppure è così, c’è ancora molto scetticismo nonostante l’sia una patologia che colpisce circa il 10% delle donne in età fertile (quasi 190 milioni nel mondo secondo l’OMS) e rappresenti una sfida quotidiana per molte donne.