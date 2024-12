Thesocialpost.it - Milano, scoppia l’incendio all’improvviso in un appartamento: un morto e un ferito

Un violento incendio ètonelle prime ore del mattino del 3 dicembre. Con un bilancio, purtroppo drammatico: une una seguito del rogo che si è diffuso con violenza a Bresso, in provincia di, in unal secondo piano di un edificio di sei piani. La vittima, un 60enne, viveva insieme ad altri due fratelli: uno di questi è ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda, mentre il terzo è riuscito a mettersi in salvo. Le fiamme si sarebbero sviluppate nella cucina, per cause in corso di accertamento.Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e i medici, che hanno tentato di soccorrere immeditamente le vittime. Per uno degli abitanti dell', putroppo, non c'è stato niente da fare.