Maria Kanellis rassicura i fan | il tumore non è maligno

Il sollievo dopo mesi di preoccupazioneha condiviso un aggiornamentonte sulle sue condizioni di salute. La performer della AEW, che nei mesi scorsi aveva scoperto una massa sulla ghiandola surrenale, ha annunciato che si tratta di unbenigno.La diagnosiLa massa è stata identificata come un feocromocitoma, unraro che colpisce da 3 a 8 persone su un milione. Come spiegato dalla stessa:“Volevo darvi un aggiornamento. So che è passato un po’ di tempo, ci è voluto del tempo per ricevere i risultati della patologia. Ma volevo farvi sapere che ilnon è. Siamo incredibilmente grati e felici di entrare in questo periodo festivo senza questa preoccupazione. Si è rivelato essere un feocromocitoma, che è unestremamente raro.