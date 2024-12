M5s il ceo di Taffo | Grillo? personificava bene il becchino Avrei messo fiori e bandiera… – Il video

Leggi su Open.online

Ildi Beppealla guida di un carro funebre? «Luila figura del, ero perplesso tanto che ho capito solo dopo fosse. Con l’eredità che ci hanno lasciato in questi anni però io il funerale lofatto in pompa magna: mi aspettavo più colore sul carro funebre». Così Alessandro, ceo della, l’agenzia funebre regina dei social grazie a post ed immagini ironiche e divertenti, intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Lei come avrebbe preparato l’esterno del carro funebre guidato da? «Forseuna bandiera colorata e qualche fiore». Le è piaciuta l’auto d’ordinanza? «L’ho vista attempata, mi sarei immaginato qualcosa di più moderno». Visto la performance dell’ex garante 5S – ha scherzato il conduttore Giorgio Lauro – magarilo potreste prendere come vostro testimonial.