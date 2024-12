Ilrestodelcarlino.it - L’influenza ‘minaccia’ le feste: ecco quando ci sarà il picco in Romagna

Cesena, 3 dicembre 2024 – Ancora bussa piano, e si fa sentire meno rispetto all’anno passato. Ma non va da sola, si accompagna ad altri antipatici cugini, i cosiddetti virus simil-respiratori. Con la classica influenza di stagione, infatti, riprendono la marcia il Covid, l’Adenovirus, il Bocavirus, il Rhinovirus e i virus Parainfluenzali. Temperature in ribasso e necessità di frequentazioni al chiuso ne corroborano la presenza. Li inchioda il Sistema di Sorveglianza dell’Istituto superiore di Sanità, con dati che si riferiscono alla settimana che si è conclusa il 24 novembre (l’ultima elaborata sulla base delle rilevazioni territoriali). In totale, a livello nazionale, l’intera compagnia virale incide con 7,8 casi ogni mille assistiti in sorveglianza, ossia una popolazione di poco più di 2 milioni per settimana (nello stesso periodo del 2023 l’incidenza era pari a 9,7 casi).