Movieplayer.it - L'amica geniale 4, recensione episodi 7 e 8: il risveglio di Lenù e la sconfitta di Lila

Leggi su Movieplayer.it

Due puntate che segnano un cambio di passo all'interno della narrazione. Meno potenti dei precedenti, Il ritorno e L'indagine, sono densi di avvenimenti ma meno controllati. Come se assistessimo a un riassunto condensato degli eventi del romanzo. Lo schermo nero e il rumore di chiavi in sottofondo. Il settimoo della quarta stagione de L'si apre con il rientro a casa didopo la scoperta del tradimento di Nino. Il pantalone ancora bagnato della pipì della piccola Immacolata portata via in fretta e furia dall'abitazione di via Petrarca, uno straccio lasciato sul pavimento del bagno, quattro spazzolini in un bicchiere, simbolo di una famiglia che non c'è più e che, forse, non c'è mai stata. "La vita in quell'appartamento era finita. Si erano esaurite le ragioni della mia stessa presenza a Napoli", commenta la .