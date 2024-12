Lanazione.it - La Stella di Natale traina il vivaismo. Giro d’affari da 13 milioni di euro

Rossa e imbattibile, astravince la tradizione anche quando si parla di piante ornamentali. Per 8 toscani su 10 ladi, il fiore simbolo delle festività, ha un una sola tonalità: il rosso. Caldo e gioioso, il rosso che veste le grandi foglie porta nelle case didi italiani quel tocco di magia che non può mancare mai durante il periodo di. Molto distanti, tra le preferenze di consumatori, tutte le altre tonalità, il bianco, il rosa e la scintillante versione glitterata con le caratteristiche foglie “pennellate” di bianco. Tra le varietà in commercio più curiose invece troviamo la Micky Mouse con i suoi particolarissimi petali tondeggianti che assomigliano alle orecchie del topolino della Walt Disney mentre l’ultimo “grido” è rappresentato dalla multicolore “tapestry” che in inglese significa “arazzo” perché, durante la fase vegetative, le sue foglie ricordano la fantasia di un tappeto persiano.