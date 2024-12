Quotidiano.net - Italo con Empethy per gli animali abbandonati: 170 cuccioli salvati dalla strada in un anno

Si rafforza la collaborazione traed, nata nel 2022, allo scopo di salvaguardare glie contrastare il fenomeno del randagismo. Da novembre 2023,ha aderito al Corporate Pet Responsibility Program di, avviando numerose iniziative volte a promuovere le adozioni responsabili. Grazie al supporto di170 tra cani e gatti htrovato una nuova famiglia, più di 200kg di cibo sono stati donati alle associazioni presenti all'interno del rifugio virtuale aziendale, 250 ore di formazione sono state erogate per i dipendenti(grazie alle giornate di volontariato in canile). Numeri importanti che sono il risultato di quanto fatto fino ad oggi: dal primo Pet Day aziendale (che ha coinvolto i dipendenti e i loro familiari condomestici in una giornata di attività ludico-formative con esperti educatori cinofili della Fondazione Cave Canem) alle attività di team building presso il canile romano di Valle Grande, passando per la creazione del rifugio virtuale(dando visibilità a 150), senza dimenticare i viaggi offerti ai volontari che accompagnano cani e gatti dalle loro nuove famiglie.