In sedia a rotelle per una lesione midollare, torna a camminare stimolando un'inaspettata area del cervello

Wolfgang Jäger, 54 anni, è una delle due persone con lesioni parziali del midollo spinale che sono riuscite adi nuovo (e persino a salire e scendere le scale) dopo la stimolazione cerebrale profonda dell’ipotalamo laterale, un’delfinora associata solo funzioni come la regolazione della fame e alla sete. L’importante risultato ottenuto in Svizzera, dettagliato in un nuovo studio su Nature Medicine.