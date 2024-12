Ilfattoquotidiano.it - Iliad down, diverse segnalazioni di disservizio: non funziona Internet e la rete telefonica

Questa mattina sono stati segnalati diversi disservizi sui servizie voce per i clienti diin Italia. Il sitodetector dalle 9:30 ha raccolto oltre 5 milacon la linea: il 60% sul mobile e il 26% sul fisso. Invece per il servizio voce mobile un 14%. Le città più colpite sono Milano e Roma, ma anche a Bologna, Firenze, Pescara, Bari, Rimini, Modena e Forlì.ha reso noto in una nota che il problema è stato risolto: “A partire dalle prime ore di questa mattina si sono verificati dei disagi sulla nostraper alcuni utenti nel centro-sud Italia. Il nostro team è intervenuto tempestivamente per risolvere il problema, che ora è rientrato. Le cause sono attualmente in fase di approfondimento”. “Restano, al momento, casi di rallentamento per alcuni utenti, per i quali sono già in corso le attività necessarie al ripristino della piena operatività” spiega l’operatore telefonicoL'articolodi: none laproviene da Il Fatto Quotidiano.