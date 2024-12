Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, Javier sulla morte della mamma e poi riabbraccia il padre | Video Mediaset

ricorda laBeatriceMartinez alparla, un momento molto dolorososua vita. «E’ un dolore che non passa mai. Penso che lei sia ogni giorno con me e le chiedo di indicare in qualche modo la strada quando sono un pò perso. Vorrei solo che passasse il giorno e basta» diceche commuove tutti., l’incontro trae ilMarianoPoco dopovive un momento diemozione nel salonecasando ilMariano. «Ho tante cose da dirti, ma poco tempo. Voglio parlare del tempo che è la cosa più importante che abbiamo. Non sprecare il tuo tempo con chi non ti ascolta quando parli, continua a rispettare la donna e a rispettare chi ti porta da mangiare al tavolo.