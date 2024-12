Superguidatv.it - Grande Fratello 2024: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 2 dicembre | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

ondel 216a puntataDurante la sedicesima puntata delspazio anche al momento delleon. Prima di scoprire il voto dei concorrenti, Alfonso Signorini comunica i concorrenti immuni: Lorenzo, Helena e Javier resi immuni dal pubblico da casa. Poi è la volta degli immuni scelti dalle opinioniste: Cesara Buonamici salva Shaila, mentre Beatrice Luzzi rende immune Alfonso.Al via leon palesi dei concorrenti nel tugurio:Tommaso vota Federica: «si nasconde un pochino troppo, ancora deve esplodere. Sta sempre con l’amica a fare coppia»;Non è la Rai nominano Stefano;Shaila vota Luca: «mi ha rattristato una cosa che ha detto»;Alfonso nomina Stefano: «nonostante abbiamo passato unasenza litigare, sono diventati quasi tutti indispensabili»;Yulia vota Amanda: «se prima non avevamo poco rapporto, visto il tugurio ancora di più»;Luca nomina Federica;Jessica vota Yulia;Mariavittoria nomina Stefano;Lorenzo vota Luca: «è un ottimo giocatore da cui prendere anche spunto, ma non è sincero con me»;Stefano nomina Amanda: «è l’unica personacasa con cui non riesco a rapportarmi»;Helena vota Jessica: «non mi sta piacendo il suo comportamento, lei mi conosce, ha sempre condiviso i momenti belli con me»;Federica nomina Amanda;Giglio vota Luca: «non mi sono piaciute certe cose che ha detto e non mi è piaciuta la clip su di me»;Amanda nomina Yulia: «non ci siamo avvicinate e non parliamo»;Javier vota Federica: «ci siamo avvicinati, ma non posso paragone il rapporto che abbiamo noi rispetto agli altri».