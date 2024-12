Movieplayer.it - GF Vip, Manuel Bortuzzo denuncia Lulù Selassié: stalking, minacce e aggressioni al centro del processo

La sesta edizione del Grande Fratello Vip continua ad essere al centro della cronaca giudiziaria, dopo Alessandro Basciano ancheè statata per. Dopo la recente attenzione mediatica su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, un'altra coppia nata al Grande Fratello Vip finisce al centro delle cronache: si tratta di, la cui storia d'amore, nata durante la sesta edizione del reality, si è trasformata in un incubo per il campione di nuoto paralimpico. La relazione e la separazioneavevano fatto sognare molti fan con il loro amore, sbocciato sotto i riflettori della Casa. Tuttavia, una volta usciti dal programma, le divergenze e le incompatibilità hanno portato alla separazione, voluta principalmente dache l'annunciò .