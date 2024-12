Inter-news.it - Fiorentina-Inter, due date! E in ogni caso, settimana di fuoco – CdS

Nei prossimi giorni si deciderà quando riprendere la partita tra, sospesa al minuto 17 dopo il drammatico malore di Edoardo Bove. Spuntano due, ma per la Beneamata sarà, comunque vada, unainfuocata.RINVIATA –, quando sarà ripresa? Ancora non c’è una data certa e definitiva, presto ne riparlerà nuovamente, anche se ieri in Lega Calcio qualche accenno se ne fatto. Il periodo è praticamente decisivo: ovvero febbraio. Ci sono, a tal proposito, sottolinea il Corriere dello Sport, due slot a cui attingere e collocare la partita, che dovrà riprendere da una rimessa laterale al minuto 17 del primo tempo. Saranno 73 più eventuali recuperi i minuti da giocare, in pratica una partitaa. Il calendario dell’, già intasatissimo, rischia di diventare infernale.