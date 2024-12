Anteprima24.it - Emergenza parcheggiatori abusivi a Salerno: la Csa provinciale chiede l’intervento del prefetto

Tempo di lettura: 2 minutiLa Csa, alla luce della crescente gravità del fenomeno dei, ha richiesto un incontro urgente con l’assessore alla Sicurezza del Comune di, Claudio Tringali, e con il presidente diMobilità. L’obiettivo è affrontare con urgenza una situazione che mette a rischio l’incolumità degli operatori della società partecipata e dei cittadini.“La situazione è ormai insostenibile – dichiara Angelo Rispoli, segretario generale della Csa– soprattutto in aree critiche come piazza Amendola nelle ore serali, gli spazi antistanti il cinema in zona stadio Arechi, piazza Casalbore, via Piave e l’area del Molo Manfredi, nei pressi del Crescent. Gli ausiliari al traffico, spesso soli durante il turno, sono costantemente esposti a minacce e intimidazioni da parte di veri e propri gruppi organizzati di”.