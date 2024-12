Secoloditalia.it - Don Patriciello all’Antimafia: “Meloni ha mantenuto le promesse. Ho ricevuto nuove minacce di morte”

Don Maurizio, parroco della chiesa San Paolo Apostolo nel cuore del Parco Verde, ha raccontato senza filtri il suo calvario personale e pastorale nel corso di un’audizione alla Commissione parlamentare antimafia. Le sue parole hanno il peso della verità di chi vive ogni giorno in trincea, opponendosi a criminalità e degrado sociale. «State parlando con una persona che sta veramente in croce», ha detto il sacerdote, descrivendo il clima surreale vissuto dopo lo sgombero di 36 famiglie a Caivano.Donaccusa chi ha reso un problema umanitario un problema di parte«Gli appartamenti del Parco Verde di Caivano in questi anni sono stati occupati da 250 famiglie. Il 7 febbraio, come una mannaia, la procura di Napoli Nord comunica che entro il 7 marzo le famiglie devono andare fuori.