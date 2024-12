Creature Commandos | svelato il punteggio di Rotten Tomatoes È record!

Leggi su Cinefilos.it

ildi. È!L’embargo USA sulle recensioni perè stato revocato e i critici sembrano avere solo opinioni positive sulla serie che inaugura al 100% il DCU di DC Studios.La serie TV Max ha ricevuto ampi consensi, ottenendo unperfetto del 100% su. Anche se quelpotrebbe cambiare nei prossimi giorni man mano che vengono contati altri verdetti, questo inizio significa cheha infranto un enormeDC. Con il 100%, è l’adattamento DC Comics più positivamente recensito di sempre, superando titoli come The Penguin (95%), Il Cavaliere Oscuro (94%), Superman: Il Film (93%), Peacemaker (93%) e The Suicide Squad (90%). Il documentario di DC Studios, Super/Man: The Christopher Reeve Story, ha il 98%.