Chelsea Maresca | Non siamo da titolo ma in futuro…

Leggi su Sportface.it

“Penso ancora a ciò che ho detto ai proprietari e al direttore sportivo la prima volta che li ho incontrati. Vista l’età e di quanto è brava la squadra, per me ilnei prossimi cinque o dieci anni sarà una delle squadre, o la squadra, a dominare il calcio inglese. Questo è quello che ho detto al club la prima volta che li ho incontrati. Non importa chi sarà l’allenatore”. Le parole sono quelle di Enzo, allenatore del, che parla con ottimismo sul futuro dei Blues, ma frena sul presente. “L’Arsenal negli ultimi due anni è stato vicino al City, e noi eravamo molto lontani invece,” ha detto, quando gli è stato chiesto perché ilnon dovrebbe avere le stesse aspettative dell’Arsenal. “Essere nella corsa alè una bella pressione per me e per i giocatori.