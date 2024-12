Bergamonews.it - “Cassaforte smurata, un’altra volta”: furti in tutta la provincia, l’anno scorso 3.200 denunce

Pezzi di muro ovunque e un buco, enorme, in mezzo alla parete. L’obiettivo è la, probabilmentea colpi di martello demolitore. Non sono andati per il sottile i ladri ad Azzano San Paolo, dove un residente denuncia di essere stato vittima per la secondadi un furto in casa. Le immagini, impressionanti, le ha condivise lui stesso in un video sui social.In questi giorni, segnalazioni del genere arrivano da un po’la: nei paesi dell’hinterland come in città, dove in una palazzina a pochi metri dal nuovo complesso ChorusLife i residenti denunciano 5più un tentativo di effrazione in pochi giorni. “Io e mia moglie usciamo a turno da casa – racconta uno di loro -, perché non ci fidiamo a lasciarla incustodita”.I ladri agiscono nelle valli e in pianura, senza distinzioni.