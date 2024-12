Ilrestodelcarlino.it - ‘Cammina e gusta’ scalda i motori

Nel tempio della velocità, quattro appuntamenti da vivere a ritmo lento. Si chiamae del’iniziativa organizzata da IF - Imola Faenza tourism company che conduce alla scoperta del circuito e della sua storia offrendo l’opportunità di degustare i vini delle cantine del territorio. Per quattro sabati consecutivi, il 7, 14, 21 e 28 dicembre, sarà possibile partecipare al walking tour dell’Autodromo accompagnati da una guida, e con la calma che serve per apprezzare le cose buone, scoprire i vini di altrettanti produttori vitivinicoli locali. I visitatori potranno accedere alle zone esclusive dell’Autodromo, quelle riservate agli addetti ai lavori: il paddock, la race control room, il podio, per poi compiere una camminata lungo la pit lane dove sentire il profumo d’asfalto. Al termine della passeggiata, il viaggio nella tradizione continua e si sposta daialla degustazione degli ottimi vini che nascono nelle colline tra Imola e Faenza, il tutto in un luogo speciale e suggestivo dove respirare la storia e il mito delle corse.