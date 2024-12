Oasport.it - Calcio, Soncin dopo il successo dell’Italia femminile sulla Germania: “Spirito encomiabile, non ci poniamo limiti”

Bella vittoria per l’Italiain amichevole. La selezione di Andreaha la meglio contro laper 2-1 grazie ai gol di Bonfantini all’11’ e di Cantore a un quarto d’ora dalla fine che ha rotto il momentaneo pari di Rauch all’inizio della seconda frazione. Una prova di valore in vista dei prossimi Europei in Svizzera.A Bochum c’è voluta anche un po’ di fortuna: le tedesche sono state parecchio imprecise avanti a Giuliani, che ci ha messo una pezza ad inizio secondo tempo con Buhl che successivamente sfiora il gol olimpico. Si aggiunge anche l’errore di Schuller avanti al portiere, ma le azzurre si sono dimostrate comunque ficcanti in ripartenza.Il 2024 delle azzurre si chiude dunque nel modo migliore, conquistando una vittoria di prestigio in vista della prossima competizione continentale.