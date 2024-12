Isaechia.it - Belve, Sonia Bruganelli confessa: “Ho tradito Paolo Bonolis, gliel’ho confessato ed ecco come ha reagito”

Questa sera andrà in onda la terza puntata della nuova edizione di, il popolare talk show condotto da Francesca Fagnani su RaiDue.Ospiti della prima puntata disono stati Mara Venier, Riccardo Scamarcio e Flavio Vento. In occasione del secondo appuntamento, invece, Fagnani ha intervistato Valeria Golino, Gianmarco Tamberi e Carmen Di Pietro. Stasera, 3 dicembre, altri tre ospiti siederanno sullo sgabello di: Elisabetta Canalis (QUI un estratto della sua intervista), Fabio Volo e. Quest’ultima, protagonista della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, racconterà nel dettaglio la fine del matrimonio con il conduttoree la sua esperienza nel dance show di Milly Carlucci (QUI un estratto delle sue dichiarazioni).Riguardo la separazione da, la conduttrice diha chiesto all’ospite di rivelare chi, tra i due, hadi più e la risposta dellaè stata:L’hoio eto quando ci siamo separati, potevo non farlo ma ho ritenuto fosse meglio farlo.