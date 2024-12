Lortica.it - Arezzo, pareggio amaro: striscia negativa che non si ferma

Leggi su Lortica.it

Il ritiro produce effetti parziali. È stato utile per superare il turno in Coppa Italia contro il Perugia, appena quattro giorni dopo la debacle che aveva spinto la società a prendere questa decisione. Ha garantito anche un buon primo tempo contro l’Entella, ma i soliti difetti sono tornati a galla con prepotenza.L’inizia la gara a gran ritmo, mantenendo per tutti i primi 45 minuti una velocità di gioco che mette in difficoltà gli avversari. Sebbene Del Frate non venga mai chiamato a compiere interventi decisivi, i padroni di casa costruiscono buone trame di gioco e mantengono il pallino del gioco nella metà campo avversaria. L’Entella, spesso pressata, è costretta a buttare via il pallone senza troppa lucidità. Gli uomini di Gallo impostano la partita su un agonismo esasperato: già dopo 15 minuti si contano tre ammonizioni, e al 40’ arriva anche il rosso per Castelli, espulso per una spinta a Guccione a gioco fermo.