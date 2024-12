Lanazione.it - Alluvione di Siena, riapre lo store travolto dal fango: “Tanta sofferenza, ma ce l’abbiamo fatta”

, 3 dicembre 2024 – Notte del 17 ottobre, l’che mise in ginocchio molte attività in Massetana. Un’onda di acqua etravolse e rovinò anche il grande negozio ’Brico’ di Stefano Bernardini che è riuscito solo ieri a riaprire al pubblico fra mille difficoltà e imprevisti. Bernardini, un mese e mezzo dopo la catastrofe torna la luce: che c’è stato nel mezzo? “Il 18 mattina, quando abbiamo visto davvero la situazione, ci siamo resi conto che quello che finora raccontava la televisione per altre zone era accaduto anche a noi. Dietro la riapertura c’è tantissimo lavoro da parte di molte persone, amici, conoscenti, la Contrada dell’Oca che i primi tempi si è mobilitata per darci una mano. E poi tantissimo impegno perché in un negozio composto da innumerevoli piccole cose riuscire a rimetterlo a posto non è stata semplice.