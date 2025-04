Sport.quotidiano.net - San Giobbe Chiusi sfida Cassino: obiettivo punti salvezza in Serie B

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sanin campo aper la trentacinquesima giornata del campionato diB Nazionale. Bulls a caccia dicontro una squadra in lotta per lasta lottando con le unghie e con i denti per provare ad evitare i playout – ha sottolineato coach Zanco nella conferenza stampa di presentazione dell’evento –. Ha un gap di duedalle squadre che le stanno sopra e quindi mi aspetto una squadra che venderà cara la pelle. Vengono da due sconfitte all’ultimo secondo, sostanzialmente sia quella di Roma che la precedente, però parliamo di una squadra viva, che dall’arrivo di Terenzi ha trovato un’identità ed un bilanciamento differente. Nonostante tutto sono in un ottimo momento di forma e fiducia, giocano in casa e hanno bisogno di fare i due. Noi dovremo avere quella maturità avuta la settimana scorsa, essere pronti a lottare su ogni pallone specialmente in difesa, tenereal più basso punteggio possibile e poi far venire fuori quello che può essere il nostro talento offensivo.