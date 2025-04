Lapresse.it - F1, Gp Giappone 2025: le qualifiche in diretta: Norris il più veloce

In pista a Suzuka, in, per assegnare la terza pole position della stagione. Terzedel Mondiale di Formula 1, le seconde con il format tradizionale dopo quelle Sprint in Cina.La McLaren punta a confermare il suo dominio dopo le prime due vittorie (in Australia, Piastri in Cina) mentre la Ferrari è chiamata al riscatto dopo un inizio di stagione deludente se si esclude la vittoria di Hamilton nella Sprint a Shanghai. Le Rosse devono ripartire dopo la doppia squalifica in Cina.Stop temporaneo a Q2 per incendio a bordopistaNel corso della Q2 del Gran Premio deldi Formula 1, terzo appuntamento stagionale, si è generato un incendio nell’erba a bordo pista che ha costretto i commissari allo stop temporaneo della seduta, poi ripresa. In testa al momento c’è Landosu McLaren, poi George Russell su Mercedes e Max Verstappen su Red Bull.