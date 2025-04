Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-04-2025 ore 08:30

Luceverdementre malati dalla redazione in corso lavori di potatura sulla circonvallazione Gianicolense tra Piazzale Dunant e via Bernardino Ramazzini Stop per questo motivo ai tram delle linee 3:08 proseguono i lavori per la realizzazione della Stazione Pigneto lavori che interessano di conseguenza la Circonvallazione Casilina Ovest che resta chiusa via del Pigneto piazzale Prenestino da ieri fino a lunedì chiusa anche la Circonvallazione Casilina est da via del Pigneto a via Luigi De magistris ricordiamo i lavori di manutenzione straordinaria via della Pisana fino alla fine del mese chiusura della strada tra via della Tenuta di Santa Cecilia via di Malagrotta manifestazione con corteo nel pomeriggio a partire dalle 14:30 da piazza Vittorio a via dei Fori Imperiali coinvolto alcune strade dell'esquilino tra cui via dello Statuto via Merulana Piazza Santa Maria Maggiore via Cavour previste naturalmente chiusure e deviazioni al passaggio la manifestazione alla fiera diinfine in corso Romics edizione primaveraper raggiungere il polo fieristico suggeriamo l'utilizzo dei treni della linea fl1 OrteFiumicino aeroporto potenziato in questo fine settimana proprio il trasporto ferroviario con 10 convogli regionali in più rispetto al regolare servizio maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito