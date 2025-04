Tgcom24.mediaset.it - Liste d'attesa, Vaia: "Serve un progetto nazionale di rilancio della sanità e dell'accessibilità"

Se l'abbattimentod', a otto mesi dall'approvazionelegge per il loro smaltimento, appare ancora lontano, è "per una volontà politica"e Regioni e non per mancanza di fondi. Il ministroSalute Orazio Schillaci, dall'Aula del Senato dove giovedì ha risposto al Question time, ha lanciato una nuova stoccata alle amministrazioni regionali. E sulla base di dati precisi: al 31 dicembre 2024, secondo i dati comunicati dalle Regioni al ministero, un quarto dei fondi totali assegnati per il recupero, pari al 24%, non è stato utilizzato. Sul tema, è intervenuto a Tgcom24 Francesco, già direttore generalePrevenzione sanitaria presso il ministeroSalute e componente'Autorità garantedei dirittie persone con disabilità. "In questa fase, essendo la tematica molto sentita dall'opinione pubblica, credo ci sia bisogno di concordia istituzionale.