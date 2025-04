Federica Brignone rischia un altro intervento per ricostruire il crociato anteriore Repubblica

Federica Brignone sta passando. Sono trascorsi troppo pochi giorni dall'operazione per ricostruirle il piatto tibiale e la testa del perone. E, tuttavia, potrebbe non essere finita per la neo campionessa del mondo di sci. Infatti, le parole del dottor Panzeri, medico della Federsci, riportate da Repubblica, sono piuttosto chiare. Potrebbe essere necessario un altro intervento per la Brignone.Brignone rischia altri sei mesi di stop in caso di operazione al crociatoEcco quanto si legge da Repubblica:I danni di Federica invece diventano più chiari col passare delle ore. Le Olimpiadi di Milano Cortina sono finite sullo sfondo, i tempi di recupero sono legati a troppe incognite. Sull'intervento per la frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone c'è stato un consulto con il luminare francese Bertrand Sonnery-Cottet, che ospitava in sala operatoria a Lione il dottor Andrea Panzeri, subito ripartito per Milano per operare Federica.

