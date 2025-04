Atlante Grosseto | Ultima Sfida di Regular Season per i Playoff Promozione

Ultima partita della stagione regolare per l’Atlante Grosseto che oggi conclude la Regular Season lontano da casa. Si gioca infatti oggi la ventiduesima giornata del girone B di A2 di calcio a 5 con i grossetani che sanno già di essere qualificati ai Playoff Promozione, ma che dovranno vincere per non farsi superare dal Prato in classifica, così da avere un miglior posizionamento per gli spareggi. Prato che invece giocherà in casa contro la capolista Real Fabrica di Roma che ha già vinto il campionato e potrebbe far riposare qualche elemento che in questa stagione ha tirato troppo. Oggi trasferta lunga a Senigaglia per la formazione degli allenatori Torre e Olanda sul campo dell’Audax Senigaglia, penUltima forza del torneo con 11 punti che lotta per non retrocedere visto come il fanalino di coda Futasal Pontedera ha 10 punti. Lanazione.it - Atlante Grosseto: Ultima Sfida di Regular Season per i Playoff Promozione Leggi su Lanazione.it CALCIO A 5partita della stagione regolare per l’che oggi conclude lalontano da casa. Si gioca infatti oggi la ventiduesima giornata del girone B di A2 di calcio a 5 con i grossetani che sanno già di essere qualificati ai, ma che dovranno vincere per non farsi superare dal Prato in classifica, così da avere un miglior posizionamento per gli spareggi. Prato che invece giocherà in casa contro la capolista Real Fabrica di Roma che ha già vinto il campionato e potrebbe far riposare qualche elemento che in questa stagione ha tirato troppo. Oggi trasferta lunga a Senigaglia per la formazione degli allenatori Torre e Olanda sul campo dell’Audax Senigaglia, penforza del torneo con 11 punti che lotta per non retrocedere visto come il fanalino di coda Futasal Pontedera ha 10 punti.

Atlante Grosseto: Ultima Sfida di Regular Season per i Playoff Promozione. Futsal, il Russi supera l’Atlante Grosseto 9-6 e si avvicina ai play-off. L’Atlante vola a Imola. Caccia serrata ai playoff. Atlante, sfida salvezza contro l’ultima Fabrica. Tonelli: «Ai tifosi presenti, biglietti per la Curva Nord». Serie A2. L’Atlante Grosseto non va. Ancora una sconfitta. Il Russi passa alla fine. Kappabi Futsal Potenza Picena, arriva un pareggio contro l'Atlante Grosseto. Ne parlano su altre fonti

Serie a2. Atlante, a Pontedera una sfida salvezza - Sfida salvezza a Pontedera che vale doppio. Dopo il turno di riposo, l’Atlante Grosseto torna in campo ... a quota 6 punti in classifica in terz’ultima posizione di classifica, mentre il ... (msn.com)

L’Atlante vola a Imola. Caccia serrata ai playoff - CALCIO A 5Trasferta ad Imola per l’Atlante Grosseto. Sono giorni infuocati per ... ndr), è l’uomo in più dei padroni di casa. Sfida di importanza fondamentale per i maremmani che si ... (lanazione.it)

Serie A2. Atlante sconfitto nel big match. Polemiche per l’arbitraggio - Sconfitta ma a testa alta per l’Atlante Grosseto nella quindicesima giornata di A2 di calcio a 5. I grossetani, impegnati sul campo del Futsal Russi per il big match tra seconda e terza in ... (msn.com)