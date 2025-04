Arezzo-Perugia | la Primavera 4 di Bricca a un passo dalla promozione

Arezzo-Perugia, c’è un’altra formazione del Cavallino che vivrà un sabato speciale e carico di adrenalina. Si tratta della Primavera 4 che è a novanta minuti dal mettere il punto esclamativo su una stagione già così oltre ogni più rosea aspettativa. L’under 19 ospita questo pomeriggio alle 15 al campo delle Caselle, la Cavese nell’ultima giornata di campionato. Sulla panchina dei baby amaranto siede Andrea Bricca, uno che i derby contro il Perugia li ha vissuti da dentro al campo indossando la maglia amaranto. "È la partita per eccellenza. Ne ho vinto uno al Comunale nella stagione 2007-08; 1-0 gol di Miglietta. Sono sempre state partite combattute e tirate. So bene l’importanza che ha questa sfida per i tifosi e la città. Il Perugia è in un ottimo periodo di forma, ma non ci sono pronostici. Lanazione.it - Arezzo-Perugia: la Primavera 4 di Bricca a un passo dalla promozione Leggi su Lanazione.it Nel giorno di, c’è un’altra formazione del Cavallino che vivrà un sabato speciale e carico di adrenalina. Si tratta della4 che è a novanta minuti dal mettere il punto esclamativo su una stagione già così oltre ogni più rosea aspettativa. L’under 19 ospita questo pomeriggio alle 15 al campo delle Caselle, la Cavese nell’ultima giornata di campionato. Sulla panchina dei baby amaranto siede Andrea, uno che i derby contro illi ha vissuti da dentro al campo indossando la maglia amaranto. "È la partita per eccellenza. Ne ho vinto uno al Comunale nella stagione 2007-08; 1-0 gol di Miglietta. Sono sempre state partite combattute e tirate. So bene l’importanza che ha questa sfida per i tifosi e la città. Ilè in un ottimo periodo di forma, ma non ci sono pronostici.

Arezzo-Perugia: la Primavera 4 di Bricca a un passo dalla promozione. Partitella allo stadio contro la Primavera, Bucchi affina i movimenti del 433. E intanto l’Arezzo degli ex Grifo segna 14 gol sotto gli occhi di Di Natale. Giovanili dell’Arezzo, i risultati del fine settimana. Primavera 4. Il Messina non si presenta per la sfida con l'Arezzo, confermata la vittoria a tavolino. Arezzo, vittoria batticuore per la Primavera. Battuto il Trapani all'ultimo secondo. Ne parlano su altre fonti

Calcio serie C, Arezzo - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Bucchi annuncia che non snaturerà la sua squadra; Cangelosi potrebbe decidere di ripartire con il sistema di gioco che ha steso il Pineto nella ripresa ... (perugiatoday.it)

Primavera 4, l’Arezzo si gioca tutto con la Cavese - Sabato 5 aprile, alle 15, a Le Caselle, la Primavera 4 dell’Arezzo ospita la Cavese in un match che vale una stagione. Gli amaranto sono in testa alla classifica con una giornata sola da disputare, ad ... (teletruria.it)

Arezzo, vittoria batticuore per la Primavera. Battuto il Trapani all'ultimo secondo - Nella partita che metteva in palio il primato del girone B del torneo Primavera 4, non sono mancate le emozioni al campo sportivo “Le Caselle” nel match tra Arezzo e Trapani. La formazione ospite ... (today.it)