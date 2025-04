Anteprima24.it - Smarrita la cagnolina Chloe, l’appello dei proprietari: “Siamo disperati. Alta ricompensa a chi la ritrova”

Tempo di lettura: < 1 minutoDov’è? E’ quasi un mese – precisamente dallo scorso lunedì 10 marzo – che la, un meticcio di Labrador di colore beige, è scomparsa da Grottolelle, in provincia di Avellino. La famiglia è angosciata e teme che “possa essere stata presa da qualcuno e portata a Benevento o nelle aree circostanti” ci scrive ilo.indossa un collare rosa con una medaglietta che riporta il suo nome e il numero di telefono dei suoi, oltre ad un altro collare grigio. Nonostante gli sforzi per cercarla, non si hanno ancora notizie del cane. “La stiamo cercando ovunque ma non c’è.soffre di un problema cardiaco e ogni giorno deve fare una cura. Abbiamo paura che sia stata presa da qualcuno che, non sapendo dei suo problema, non puo’ offrirle le cure necessarie” si legge nel messaggio.