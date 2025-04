Pallacanestro Grosseto in trasferta nel Chianti per migliorare la classifica playoff

Chianti per la Palla canestro Grosseto che vuol finire in crescendo il proprio campionato, già sopra le righe. Dopo aver conquistato la certezza di disputare i playoff di Divisione 2 la Pallacanestro Grosseto ora è chiamata a migliorare la propria classifica per avere una miglior griglia per gli spareggi. E per farlo, oggi alle 18 farà visita al Chianti Basket nel tentativo di tornare a Grosseto con punti pesanti. Siamo a due giornate dalla fine della stagione regolare e si tratta dell’ultimo sforzo prima dei playoff. Nell’ultimo turno i biancorossi di Manganelli e Terrosi hanno battuto il Libero Basket Siena nello scontro diretto per i piani alti agganciandolo in classifica e meritandosi l’accesso ai playoff. Ora ci sono ancora 4 punti a disposizione per avere una miglior classifica per la post season. Lanazione.it - Pallacanestro Grosseto in trasferta nel Chianti per migliorare la classifica playoff Leggi su Lanazione.it BASKET Trasfert nelper la Palla canestroche vuol finire in crescendo il proprio campionato, già sopra le righe. Dopo aver conquistato la certezza di disputare idi Divisione 2 laora è chiamata ala propriaper avere una miglior griglia per gli spareggi. E per farlo, oggi alle 18 farà visita alBasket nel tentativo di tornare acon punti pesanti. Siamo a due giornate dalla fine della stagione regolare e si tratta dell’ultimo sforzo prima dei. Nell’ultimo turno i biancorossi di Manganelli e Terrosi hanno battuto il Libero Basket Siena nello scontro diretto per i piani alti agganciandolo ine meritandosi l’accesso ai. Ora ci sono ancora 4 punti a disposizione per avere una migliorper la post season.

