Ilgiorno.it - Malpensa, le rubano il Rolex dalla vaschetta dei varchi di sicurezza: i ladri fermati a Brindisi con l’orologio in tasca

(Varese), 5 aprile 2025 – Ha messo ildel valore di svariate migliaia di euro nellaportaoggetti prima di passare daididell’aeroporto di. Troppo grande la tentazione, alla vista di quel, per due passeggeri che si trovavano vicino all’ignara passeggera, per non appropriarsene. Che una volta arraffato si sono imbarcati sul volo per. L’allarme Quando la donna, una cittadina italiana in procinto di partire per Israele, ha recuperato lacon i suoi effetti personali si è subito accorta che il preziosissimonon c’era più. Allarmata, rendendosi conto che era stata con ogni probabilità vittima di un furto, si è subito rivolta alla Polizia, chiedendo aiuto per recuperare un oggetto dal grande valore, oltre che economico, anche affettivo.