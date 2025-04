Fabrizio Castori prepara il Sudtirol per la sfida contro il Cesena

Sudtirol siede Fabrizio Castori, uno degli allenatori più amati a Cesena, uno che in bianconero ha firmato diverse imprese, l'ultima la salvezza in serie B nel 2018, vanificata poi dal fallimento. "Questa settimana – ha detto Castori alla vigilia della partita – prima di tutto abbiamo cercato di capire cosa non ha funzionato a Mantova, poi ci siamo concentrati sulla prossima partita col Cesena, che sarà difficilissima". Alla domanda che verteva su possibili cambiamenti sia dal punto di vista tattico che su scelte individuali, Castori ha fatto trapelare ben poco: "Azzero sempre tutto, poi guardo le condizioni dei ragazzi non solo fisiche ma anche mentali perché ci può essere chi ha entusiasmo ed energia e chi invece ha speso di più, cerco di capire quali sono le scelte migliori, ci può stare una conferma generale come qualche variazione".

