Ilgiorno.it - Al Carcano “El nost Milan“ . In scena anche Lella Costa

Leggi su Ilgiorno.it

Ritorno alle origini. Visto il progetto, sembra un po’ nella natura delle cose. Ma diciamo che dopo le prime due tappe impegnate nel raccontare soprattutto il presente della città, questa volta "El" si trasforma in un vero e proprio omaggio a Carlo Bertolazzi e alla sua opera. Che aldebuttò nel 1893, prima di diventare un cult a metà Novecento, grazie a Strehler. Insomma: il terzo e ultimo capitolo della saga, mostrerà la vita all’ombra della Madonnina intorno alla fine dell’Ottocento. E non a caso sarà fortissima la presenza del dialetto. Come nelle pagine originarie. Che molti di noi non parlano da quando erano ragazzini, cresciuti nel cortile di casa dei nonni. Altri tempi. In locandina invece la squadra che ormai da anni indaga il Bertolazzi, trasformando lo spettacolo in un lungo percorso di formazione rivolto alla cittadinanza.