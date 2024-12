Lanazione.it - Zenith, il cuore non basta: vince la Pistoiese

Prato 1PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Perugi (82’ Saccenti), Casini (77’ Moretti), Fiaschi, Fiore; Kouassi, Cecchi, Bicchierini (52’ Moussaid); Rosi; Mertiri (52’ Falteri), Cellai. All. Settesoldi.(3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani, Accardin (75’ Di Benedetto); Diodato (50’ Cuomo), Basanisi, Maldonado (79’ Grilli), Greselin, Maloku; Pinzauti (88’ Balleello), Sparacello (94’ Lahrib). All. Villa. Arbitro: Costa di Catanzaro. Reti: 8’ Basanisi, 35’ Maloku, 72’ Sparacello, 77’ Cellai. Niente da fare per laPrato. Gli uomini di Settesoldi perdono il secondo derby consecutivo, stavolta contro la, uscendo però a testa alta e con un finale di gara in crescendo. Purtroppo la situazione in classifica si fa sempre più difficoltosa per i bluamaranto, penultimi in solitaria a quota 11.