Sport.quotidiano.net - Vuelta 2025, a Torino la Grande Partenza. Ecco le prime 3 tappe in Piemonte

, 2 dicembre 2024 - Dopo il Tour de France tocca alla: per celebrare i propri primi 90 anni di vita, la corsa spagnola si regala unadall'Italia e per la precisione dal, che ospiterà lea partire dal 23 agosto. Le 3in Italia L'annuncio ufficiale è stato dato a, alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo, del presidente della regione Alberto Cirio, dell'assessore al turismo, cultura e sport Marina Chiarelli e di Javier Guillen, direttore generale della. Avanti a questo parterre è stato sollevato il velo sulle 3che avranno luogo in. La prima scatterà da-Venaria Reale e arriverà a Novara dopo 183 km, impreziositi dal passaggio sulla salita di Passo Bienca-Tomalino. La tappa 2 partirà da Alba e si concluderà a Limonedopo 157 km, chiusi dal primo arrivo in salita della corsa spagnola, il cui restante percorso dovrebbe essere svelato il 19 dicembre.