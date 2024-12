Ilrestodelcarlino.it - "Vivevo per la droga, iniziai a 12 anni. Salvo grazie al Ceis"

"Tutto è cominciato a 12, mi lasciavano in disparte, mi sentivo preso in giro e volevo essere come gli altri. Ho cominciato con le canne, gli acidi, poi ad un certo punto nelle mia vita è entrata la cocaina". Marco, nome di fantasia, ha 42; da circa sei mesi sta facendo un percorso di recupero presso la comunità delLa Torre. Per 18è stato schiavo della cocaina. In che modo la cocaina ha stravolto la sua vita? "Mi dava sicurezza, mi faceva sentire superiore agli altri, quello che mi mancava fin da piccolo, mi dava forza e coraggio. All’inizio era solo nei weekend, poi pian piano tutti i giorni. Subito la sniffavo, poi ho cominciato a fumare crack, ma non mi bastava più e sono arrivato al buco". All’inizio si sentiva sicuro di sè, dopo cosa è cambiato? "Ad un certo punto della dipendenza cominci a rimanere da solo, a chiuderti in casa, a fare solo uso perché vivi per ’lei’, se non l’avevo non andavo a lavorare, ero diventato schiavo.