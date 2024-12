Thesocialpost.it - Vittoria-Acate, incidente sulla provinciale: 17enne fa un frontale con un’auto

Leggi su Thesocialpost.it

Schianto tra moto e utilitaria: grave untraUn ragazzo di 17 anni, di origini tunisine e residente ad, è ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Guzzardi dopo un gravestradale avvenuto lungo la strada2, che collegaad.Il giovane, in sella a una moto, si è scontrato con una utilitaria guidata da un 28enne di. Le dinamiche dello schianto sono ancora sotto indagine e le cause restano da chiarire. L’impatto è stato particolarmente violento, e il motociclista ha avuto la peggio, finendo sull’asfalto e riportando lesioni estremamente gravi.Indagini in corsodinamicaSul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione l’accaduto.