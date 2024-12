Lanazione.it - Viareggio brilla per le Feste di Natale 2024 Le luminarie e le passeggiate da non perdere

Leggi su Lanazione.it

Durante il periodo natalizio il centro storico disi trasforma con la Passeggiata a Mare che ospita bancarelle festive e decorazioni luminose. Quest’anno sono state addobbate 90 palme per due chilometri e mezzo di luci, a cui vanno aggiunte 15 palme in piazza Mazzini, 15 in piazza Puccini, 2 in piazza Maria Luisa e 3 in piazza Campioni. Ma la novità è l’addobbo di via Mazzini, per 40 attraversamenti alternati a sfere tridimensionali a luce calda. In piazza Dante, di fronte alla stazione dei treni, è stata invece installata una casa di Babboed anche un pupazzo di neve e, per completare, sono state illuminate addirittura le farmacie comunali. Fino al Belvedere delle Maschere i visitatori possono esplorare i mercatini artigianali, gustare specialità toscane e partecipare agli eventi culturali che animano i principali luoghi storici della città, inclusa la Torre Matilde, il più antico edificio dirisalente al 1500.