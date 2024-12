Sport.quotidiano.net - Un altro ko Il Sasso spiana la strada al Tau

TAU ALTOPASCIO 2MARCONI 1 TAU ALTOPASCIO: Cabella, Zanon, Biagioni (1’st Bongiorni), Meucci, Sichi, Bruzzo, Limongelli (12’st Manetti), Lombardo (17’st Negro), Bernardini, Gonzi (12’st Andolfi), Motti (40’st Ivani). All. Venturi.MARCONI: Celeste, Tarozzi (24’st Pampaloni), Marcaletti, Bonfiglioli,Cudini, Cinquegrana, Lisanti (7’st Deme), Galassi (31’st Micheal), Pirazzoli (23’st Mancini), Armaroli (22’st Barattini), Jassey. All. Pedrelli. Arbitro: Teghille di Collegno. Reti: 5’ e 23’ pt Motti, 37’ pt Pirazzoli. Note: ammoniti Bruzzo, Bernardini, Negro, Pampaloni. ALTOPASCIO IlMarconi mette paura alla capolista con una supremazia territoriale nel secondo tempo che, pur senza occasioni clamorose, poteva anche sfociare in un pareggio. La squadra di Pedrelli paga una dazio onerosissimo agli errori dei primi 25 minuti.