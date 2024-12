Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-12-2024 ore 10:00

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdetrovati dalla redazione sul trattoNapoli dell’auto sole tra Ferentino e Valmontone in direzioneper ilintenso incidente prima segnala è stato rimosso incolonnamenti sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare della Bufalotta alla Nomentana mentre in carreggiata esterna ilè in coda dallaFiumicino e la Pontina che proseguendo dalla Casilina e la Tiburtina un km di coda sul percorso Urbano della A24-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est sulla stessa tangenziale file da Monti Tiburtini a corso di direzione Stadio Olimpico età viale di Tor di Quinto e via della Moschea verso San Giovanni Firenze dasulla Cassia dalla Storta a Tomba di Nerone e sulla Flaminia da Labaro a via due ponti al secondo Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali auto in fila sullaFiumicino tra Parco dei Medici e il viadotto della Magliana verso il centro coda per incidente su via di Casal Lumbroso per un incidente alla via Gioele solari altre cose sulla via Pontina da Spinaceto a Piazzale venticinque marzo 1957 da oggi fino al 9 dicembre divieto di transito su via della Pisana a via Di Monte stallonara e via di Malagrotta nelle due direzioni inevitabili ripercussioni alin tutta la zona da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità