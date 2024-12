Oasport.it - Sport invernali, calendario 2-8 dicembre: orari, programma, tv, streaming

Va a regime con il mese dila stagione degli: nel corso della settimana iniziata quest’oggi proseguirà la Coppa del Mondo di biathlon, sempre in Finlandia, mentre proseguirà in Nordamerica lo sci alpino, che vedrà finalmente entrare in gara gli specialisti delle discipline veloci.Proseguirà anche il circuito maggiore dello short track, che farà tappa a Pechino, mentre per quanto concerne lo sci nordico il salto con gli sci farà tappa a Wisla, mentre lo sci di fondo e la combinata nordica si sposteranno a Lillehammer.Coppa del Mondo sci di fondo Lillehammer 2024:6-8, tv2-8SCI ALPINOLun. 02/12/24 – Coppa Europa – GS femminile Zinal (Svi)Lun. 02/12/24 – Fis – DH1 e DH2 maschile e DH2 femminile Val Gardena (Bz)Mar.