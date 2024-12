Premio Mexico-Italia, al via la prima edizione

Leggi su Ildenaro.it

L’Ambasciata del Messico e la Camera di Commercio del Messico inpresentano ladeld’eccellenza México-2024, un’iniziativa che si propone di valorizzare i contributi imprenditoriali e culturali che hanno stimolato in modo significativo lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi.La cerimonia si è svolta nel gran salone delle feste del Hotel St.Regis a Roma nel quadro del Business & Investment Forum México-e ha visto la partecipazione di rappresentanti di alto profilo del mondo istituzionale, aziendale e culturale.Il riconoscimento, suddiviso in diverse categorie, è stato assegnato in questa occasione al Gruppo Manni per l’innovazione e la sostenibilità; al gruppo Bimbo per l’espansione commerciale; a Zoomarine per la collaborazione italo-messicana.