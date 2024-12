Lanazione.it - Pienone per “Lucca Magico Natale“ . Assalto al mercatino in piazza Napoleone

Leggi su Lanazione.it

Il fine settimana diha registrato un’affluenza straordinaria, con migliaia di visitatori che hanno riempito le piazze e le vie del centro storico, confermando il successo di questa terza edizione. L’amministrazione comunale, con un impegno significativo, ha realizzato un calendario di eventi ricco e variegato, capace di valorizzare le tradizioni natalizie, la cultura e la bellezza del territorio, coinvolgendo cittadini, turisti e attività locali. Tra i punti di maggiore attrazione, ilnatalizio in, con le sue caratteristiche baite di legno, è stato preso d’, offrendo prodotti tipici, artigianato e dolci natalizi in un’atmosfera magica. Grande stupore ha suscitato il presepe artistico sotto il Loggiato Pretorio, opera di Francesco Zavattari, l’iconico albero di“Bark” dell’architetto Michel Boucquillon inSan Frediano e la “Stella nel bosco” di Emiliana Martinelli per Martinelli Luce indel Duomo.