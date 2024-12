Iltempo.it - Mariotto si confessa: "Non sono fuggito, se Milly mi vorrà ancora..."

Non c'è pace a Ballando con le stelle. Dopo il caso Angelo Madonia, il maestro di Federica Pellegrini che a causa di "divergenze" ha abbandonato il programma e reso indispensabile l'arrivo di un suo sostituto, è scoppiato quello di Guillermo, che nel corso dell'ultima puntata ha abbandonato la sua postazione senza avvisare e non è tornato. Per giorni sul webcircolate le ipotesi più disparate. Qualcuno ha persino ipotizzato che il giudice, a causa di qualche diverbio, avesse deciso di dire no al suo ruolo da giudice. A fare chiarezza, però, ci ha pensato il diretto interessato: "Nessuna fuga da 'Ballando con le Stelle', ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi. Non ho mai fatto un'assenza in tv, ho sempre partecipato al programma anche con la febbre, mai inviato cartonati, come avevano fatti alcuni della giuria in passato".