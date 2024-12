Ilgiorno.it - Malpensa, approvato il nuovo masterplan: lo scalo crescerà, “avremo 40 milioni di passeggeri”

(Varese), 2 dicembre 2024 – Enac e Sea hanno annunciato la conclusione in chiave positiva della procedura per l'accertamento della conformità urbanistica sul Master Plan dell'aeroporto di. “La relativa conferenza dei Servizi suldiper il periodo 2019-2035, che si è tenuta il 19/11/24 indetta da Ministero delle Infrastrutture, ha coinvolto in particolare il Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Energetico, il Ministero della Cultura, insieme a tutti gli enti di livello statale e territoriale, tra cui i Comuni del Cuv, interessati dal piano di sviluppo, e ha acclarato l'intesa Stato-Regione per la conformità urbanistica del”. "Miglioreremo l’efficienza dello” "La conclusione positiva dell'iter delrappresenta un passaggio molto importante per l'aeroporto di– ha dichiarato il ceo di Sea Armando Brunini –.