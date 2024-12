Lopinionista.it - Libri da leggere dicembre 2024: le nuove uscite del mese

L’arte di scrivere rimane sempre in pole position e ancheoffre novità accattivanti per gli amanti della lettura.Il 3, sarà disponibile, per gli amanti delle storie d’amore accattivanti, “L’amore non è un caso” di B.K. Borison, (Newton Compton Editori). Una donna che non cerca l’amore ma che si sente inspiegabilmente attratta da un uomo affascinante. Non desidera avere una relazione, pertanto gli propone una notte di sesso senza seguito. Ma galeotta sarà quella notte di passione, e anche se la donna cercherà di non vederlo più, gli eventi le faranno cambiare idea.Disponibile dal 9“Vasco live 024” (Lullabit Edizioni), ovviamente di Vasco Rossi. È il nuovo libro fotografico che racconta con immagini, testi e video, la nuova avventura live della storia del cantante.